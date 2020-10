En plus d’avoir l’occasion de prendre sa revanche contre Manchester United en phase de poules de la Ligue des champions, le PSG retrouvera aussi le meilleur buteur de son histoire, Edinson Cavani.

Le champion du monde français Paul Pogba est revenu sur le tirage au sort de la Ligue des champions, qui verra Manchester United affronter le Paris Saint-Germain en phase de poules. Une affiche qui l’excite déjà.

« On sait tous que ça a beaucoup parlé après le succès de MU contre le PSG, succès inattendu aux yeux du monde entier, il faut le dire. Mais maintenant on parle avec les finalistes de la Ligue des champions, une équipe qui est aujourd’hui plus forte. Mais nous aussi on s’est renforcé avec des très bons transferts, dont El Matador. Je ne peux pas dire comment ça va se passer, j’espère que je vais jouer. Mais ça sera un match à regarder vu l’histoire du dernier match et bien sûr le transfert d’Edinson. Je pense que ça sera un match très intéressant. »