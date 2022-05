Le milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kante, a révélé ce qu’il pensait de son avenir dans l’ouest de Londres, alors que la fin de son contrat se profile.

L’international français est à Stamford Bridge depuis 2016 pour un montant de 5,6 millions de livres sterling après avoir remporté la Premier League avec Leicester. Depuis, il a remporté tous les trophées possibles sous le maillot des Blues, sauf la Carabao Cup, qui continue de lui échapper. Avant le match de Premier League contre Leicester, Kanté est revenu sur la rumeur l’annonçant à Manchester United et n’a pas voulu s’étendre sur son avenir à Chelsea. « La seule chose qui est sûre, c’est que j’ai encore une année et la seule chose est de finir cette saison », a-t-il déclaré, cité par Sky Sports. « J’y penserai en temps voulu ». À 31 ans maintenant, l’avenir de Kante est en suspens avec des noms comme Declan Rice, Aurélien Tchouameni et Conor Gallagher qui seraient tous considérés comme des remplaçants possibles.