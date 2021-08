D’après la presse britannique, Raphaël Varane aurait pris la décision de rejoindre Manchester United grâce à la force de persuasion de son compatriote Paul Pogba.

Manchester United réalise un mercato estival XXL. Après avoir débusqué Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 85 millions d’euros, les Red Devils ont dépensé 50 autres millions pour boucler l’arrivée de Raphaël Varane en provenance du Real Madrid. Une opération qui n’a pas été facile – les pourparlers ayant duré plus d’un an – mais qui a finalement abouti grâce à un certain Paul Pogba d’après les informations de The Athletic.

Le milieu de terrain de Manchester United a joué un rôle incontestable pour convaincre son coéquipier en équipe de France. Bien que sa personnalité soit parfois controversée, le journal britannique souligne l’importance de Pogba dans le vestiaire, tant à United que chez les Bleus, et cela a été un poids supplémentaire dans la balance pour Varane au moment de prendre sa décision. Les fans des Red Devils devraient donc remercier l’« agent Pogba » pour son travail dans l’ombre.

Ainsi, l’une des plus grandes préoccupations du vice-champion d’Angleterre à l’heure actuelle est de convaincre Paul Pogba de renouveler son contrat. S’ils n’y parviennent pas, le Paris Saint-Germain – qui pourrait offrir entre 50 et 60 millions d’euros – obtiendra la signature d’un vrai leader, sur et en dehors du terrain. Mais désormais, les dirigeants Mancuniens espèrent compter sur Varane pour convaincre son compatriote de rester…