Victorieuse de l’Allemagne hier soir 1-0, l’Equipe de France a parfaitement débuté son Euro contre une équipe qui a même voulu imposer son physique en étant parfois à la limite du fair play.

Et c’est notamment le cas pour Antonio Rüdiger qui s’est fait remarquer en venant mordre le milieu de terrain français, Paul Pogba. Une attitude pas forcément appréciée par le champion du monde 2018, qui souhaite malgré tout, lui pardonner ce geste. S’ils ont eu une discussion en fin de match, le milieu de terrain des Bleus est revenu sur cet épisode. « Nous sommes amis. Ce n’était rien de grave. Je pense que vous avez vu les images télévisées, c’est fini, c’est du passé, je ne crie pas pour des cartons jaunes ou rouges pour de telles actions. Je pense qu’il m’a un peu grignoté. Nous nous connaissons depuis longtemps. Je l’ai senti, je l’ai dit à l’arbitre, il prend les décisions et il a pris la décision. Il n’a pas reçu de carton et je pense que c’est mieux comme ça. Je ne veux pas qu’il soit banni à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c’était tout, » a-t-il expliqué, relayé par « Sport1. »