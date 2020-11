Plus vraiment perçu comme un titulaire indiscutable à Old Trafford, Paul Pogba pourrait bien retourner à la Juventus Turin dès la saison prochaine.

Pas vraiment considéré comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba pourrait bien prendre la poudre d’escampette la saison prochaine pour retrouver son statut de star internationale. D’après les informations du Daily Mirror, son ancien club, la Juventus Turin, serait toujours prêt à accueillir le Français. Interrogé à ce sujet par le tabloïde britannique, le directeur sportif de la Vielle Dame, Fabio Paratici, a laissé planer le doute. « Paul Pogba comme cible ? En ce moment, c’est un joueur de Manchester United, il est difficile de penser aux transferts. Nous aimons Pogba, c’est un joueur fantastique, mais il est trop tôt pour parler de nos objectifs pour l’avenir. »

Son ancien coach en équipe de jeune, René Meulensteen, pense également que Paul Pogba devrait faire ses valises pour retrouver les sommets. « Paul a eu cette classe internationale dans le passé et ne vous méprenez pas, ce n’est pas une critique, c’est une observation et une opinion. Je ne pense pas qu’en ce moment, le spectacle qu’il produit mérite ce titre. Je pense qu’il doit apporter beaucoup plus à Manchester United. Si vous faites un sondage avec les fans de Manchester United et que vous dites « Paul Scholes ou Paul Pogba dans la fleur de l’âge, vous devez choisir l’un d’entre eux, qui mettriez-vous dans votre milieu de terrain ? » Je pense que la réponse est assez simple. Je ne dis pas qu’il ne peut pas être de classe mondiale, mais vous voudriez qu’il apporte ce niveau de football et qu’il soit décisif pour Manchester United, encore et toujours. Manchester United commencerait d’ailleurs à être beaucoup plus performant en Premier League. »