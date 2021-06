Annoncé proche du PSG, Paul Pogba a répondu lui-même à la rumeur d’un transfert face aux médias.

De passage en conférence de presse ce jeudi, alors que l’équipe de France débutera son Euro mardi prochain contre l’Allemagne, Paul Pogba en a profité pour évoquer sa situation personnelle. En fin de contrat avec Manchester United l’été prochain, le milieu de terrain français serait notamment dans le viseur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Deux rumeurs que la ‘Pioche’ préfère éclipser pour le moment.

« Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat, tout le monde le sait. Je n’ai pas encore eu de proposition concrète. Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l’entraîneur mais aujourd’hui, je suis encore à Manchester. Ma pensée, là, c’est l’Euro. Je suis concentré là-dessus. J’ai plus d’expérience qu’avant, je suis focus sur le présent, et le présent c’est l’Euro… J’ai un agent qui s’occupe de tout ça (le mercato, ndlr). Et je n’ai pas le numéro de Nasser« , a confié la star des Red Devils, le sourire aux lèvres.