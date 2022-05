Bientôt libre de tout contrat, Paul Pogba serait emballé par un retour à la Juve.

En manque de temps de jeu du côté de Manchester United, Paul Pogba a pris la décision de ne pas renouveler son contrat – qui expire en juin prochain – avec les Red Devils et envisage sérieusement un retour à la Juventus Turin. Selon le Daily Mirror, le Français aurait déjà une offre de 9 millions d’euros sur la table de la part des Bianconeri.

La quête de sa renaissance footballistique coûtera cher à Paul Pogba, qui renoncerait jusqu’à quatre millions d’euros par rapport à son salaire actuel de 13,2 millions d’euros à Manchester United. C’est le prix à payer pour revenir briller en Italie et peut-être ramener la Juve dans la course au titre de champion de Serie A. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, également intéressés par le champion du monde 2018, feront une offre plus alléchante dans les semaines à venir. Affaire à suivre…