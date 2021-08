Toujours dans le viseur du PSG, Paul Pogba devrait bientôt recevoir une nouvelle offre de prolongation XXL de la part de Manchester United.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba semble toujours déterminé à quitter les Red Devils. Le Français a déjà refusé de nombreuses offres de prolongation de la part de son club et il devrait bientôt en recevoir une nouvelle d’après les informations de The Athletic. Le tabloïde britannique précise que les dirigeants mancuniens vont mettre le paquet avec une offre de près de 470 000 euros par semaine (24,4 M€ par an), faisant de lui le joueur le mieux payé de Premier League. Une belle augmentation pour Pogba, qui perçoit actuellement 340 000 euros par semaine.

Une ultime tentative pour convaincre Paul Pogba – auteur de sa 5e passe décisive de la saison ce week-end face à Southampton (1-1) – de ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain. D’autant que le club de Ligue 1 ne devrait pas passer à l’action avant l’été prochain afin de le recruter gratuitement. Un coup dur en perspective pour les Red Devils qui avaient dépensé plus de 100 millions d’euros pour le faire revenir de la Juventus Turin en 2016. Affaire à suivre…