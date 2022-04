Dimanche prochain, le Paris Saint-Germain recevra l’Olympique de Marseille, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Samedi soir, Mauricio Pochettino, entraineur du club de la capitale, a lancé les hostilités à l’issue de la victoire, 6-1, de son équipe face à Clermont.

Dimanche prochain la 32e journée de Ligue 1 se conclure par le classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Samedi soir, l’entraineur parisien Mauricio Pochettino a envoyé un message aux marseillais à l’issue de la belle victoire de son équipe, 6-1, face à Clermont.

« Dimanche, ce n’est pas un match de plus. C’est un match spécial. J’espère que les supporters seront avec nous. On sait qu’ils ne sont pas contents, on est en démocratie, ils ont le droit de manifester, de contester. On espère qu’ils laisseront leur colère de côté, c’est important de donner une image de nous, soudés pendant 90 minutes. On comprend qu’il puisse y avoir des critiques mais elles doivent être constructives pour que le club s’améliore », a déclaré le coach du PSG après la victoire à Clermont.

En cas de victoire contre le rival Marseillais, le Paris Saint-Germain sera quasiment assuré d’être champion de france pour la 10e fois de son histoire.