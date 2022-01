Très discret sur ce marché des transferts hivernal, le Paris Saint-Germain n’a pas encore dégainé. Aucune rumeur ne circule réellement dans le sens des arrivées mais tout pourrait bientôt se décanter. Mauricio Pochettino l’a lui-même affirmé en conférence de presse.

Présent devant la presse, Mauricio Pochettino a laissé planer le doute. Questionné sur le marché des transferts, l’Argentin a ouvert la porte a toutes possibilités ajoutant que des intérêts concrets existaient avec plusieurs joueurs et écuries sur le continent. De bon augure alors que le club de la capitale n’a toujours pas dégainé cet hiver.

« Tout peut arriver. Le marché des transferts est ouvert et on sait qu’il y a des intérêts que ce soit dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Il y a des intérêts avec des joueurs et des clubs mais il faut que toutes les parties se mettent d’accord avant d’envisager toute éventualité« , a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse avant la rencontre de ce weekend.