Sous pression après le nul du PSG en Ligue des champions et des prestations moyennes en Ligue 1, Mauricio Pochettino serait menacé par l’ombre de Zinedine Zidane à en croire la presse espagnole.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne fait toujours pas l’unanimité. Les derniers mois de l’Argentin ont été marqué par quelques déceptions, notamment la place de second en Ligue 1 derrière le LOSC. Attendu au tournant pour cette nouvelle saison, l’ancien manager de Tottenham essuie déjà des premières critiques après le nul en Ligue des champions sur la pelouse de Bruges (1-1) et les tensions en interne après le clash entre Kylian Mbappé et Neymar. Une mauvaise entame de campagne européenne qu’il faudra rapidement faire oublier, ce soir (21h) face à Manchester City, sous peine d’avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Selon la presse espagnole, les dirigeants Qataris auraient déjà trouvé son successeur.

D’après les informations du média espagnol Iusport, Zinedine Zidane est toujours sur les tablettes du PSG. Bien qu’un départ de Mauricio Pochettino ne soit pas d’actualité, l’ancien entraîneur du Real Madrid a les faveurs des dirigeants Parisiens au cas où l’Argentin venait à quitter son poste. Il serait même prêt à prendre le premier vol pour Doha afin de rencontrer les hauts dignitaires de l’écurie francilienne. Déjà pisté en juin dernier, Zidane reste à l’écoute des offres, même si sa priorité est toujours de reprendre les rênes de l’équipe de France en 2023, après le départ de Didier Deschamps. Affaire à suivre…