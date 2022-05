Ce vendredi, Mauricio Pochettino était en conférence de presse avant le déplacement à Montpellier, samedi à 21h, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Face aux médias, l’argentin a fait le bilan de la saison parisienne.

Malgré le titre de champion de france acquis assez facilement, la saison du Paris Saint-Germain est manquée. Le club de la capitale a perdu le trophée des champions et a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de france mais aussi de la Ligue des Champions. L’entraineur Mauricio Pochettino est jugé responsable des échecs car il n’a pas réussi malgré un effectif XXL. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Montpellier, samedi à 21h, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, l’ancien entraineur de Tottenham a listé ce qu’il a manqué au Paris Saint-Germain pour réussir sa saison.

« En Coupe de France, on a perdu aux pénalties, on dit souvent que c’est une loterie et on a eu la malchance de ne pas passer. On a eu aussi des compromis à faire avec des joueurs internationaux. Concernant la Ligue des champions, qui est toujours l’objectif du club, je crois que quand on voit les trois dernièrs éliminations en huitièmes, en quarts et en demi-finales, le club le plus proche d’éliminer le Real Madrid, c’était nous. On a eu une mauvaise période qui ne nous a pas permis de continuer dans la compétition. On a été tout près mais ça nous a échappé. Mais le plus important est de continuer à essayer et de revenir. Le plus important ce n’est pas d’échouer, c’est de continuer à essayer. Après l’élimination, on a eu un match compliqué mais ensuite on a su gagner le championnat. Il faut aussi le souligner » a déclaré l’argentin qui ne devrait plus être sur le banc parisien la saison prochaine.

Il reste deux matchs au PSG pour termine la saison de la plus belle des manières. Le premier contre Montpellier, samedi à 21h, puis contre Metz à domicile le 21 mai prochain à la même heure.