Interrogé à la télévision anglaise, Garry Neville a cité Mauricio Pochettino comme l’entraîneur idéal pour Manchester United.

Annoncé dans les plans de Manchester United pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino va finalement terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais l’Argentin plaît toujours aux dirigeants Mancuniens, qui cherchent déjà un nouveau coach, alors que Ralf Rangnick endossera le costume de directeur sportif à partir de cet été. Une piste qui ne serait pas pour déplaire à l’ancien de la maison, Garry Neville.

« J’aimerais que Mauricio Pochettino soit le prochain manager, parce qu’il a de l’expérience dans le championnat, il joue le bon football, il sent que c’est le bon moment pour monter en grade, il gère maintenant de grandes stars et des personnalités, ce qui l’aidera. Je l’ai toujours apprécié et j’ai aimé la façon dont il s’y est pris. Il s’adapte au club, travaille bien avec les jeunes joueurs, tire le meilleur des joueurs, est un bon entraîneur et travaille avec les gens de la bonne manière. Pour moi, ce serait lui, mais il a un travail au PSG et s’il fait bien là-bas, ils ne le laisseront pas partir. »