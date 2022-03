Le PSG a été éliminé sur la pelouse du Real Madrid (3-1), mercredi soir à Santiago-Bernabeu, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, alors qu’il menait au score. La réaction d’après-match de Mauricio Pochettino est édifiante.

L’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est persuadé qu’une faute de Benzema n’a pas été sifflée sur Gianluigi Donnarumma, sur l’action qui mène à l’égalisation des Madrilènes. « Comment expliquer cette élimination ? C’est facile, c’est même évident, le match a changé avec l’égalisation concédée alors qu’il y a une faute claire, je ne sais pas ce qu’il se passait à la VAR et avec l’arbitre. C’est une honte ! Une honte ! Quand tu regardes l’action et les conséquences, car ensuite la rencontre a totalement changé… Pendant 60 minutes, nous étions meilleurs que le Real et une action a tout changé. Alors bien sûr, il y a eu des erreurs de notre côté après, mais c’est impossible de ne pas parler de cette énorme faute de la part de l’arbitre et de la VAR ! C’est difficile à accepter, même inacceptable pour moi ! C’est incroyable de voir encore ça en 2022, je n’arrive pas à y croire », a déclaré le coach du PSG sur l’antenne Canal +.

Problème : même à 1-1, le PSG était encore qualifié. Ce qui a suivi est largement de la responsabilité de Mauricio Pochettino. Pourquoi ne pas avoir remplacé un attaquant par un joueur plus défensif ? Pourquoi ne pas avoir calmé les joueurs ? Pourquoi ne pas avoir préparé son effectif à affronter une telle situation, sur les plans technique et mental ? Le PSG a encaissé trois buts coup sur coup. Une faillite impardonnable qui restera gravée dans les mémoires.