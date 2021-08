Malgré un mercato déjà XXL, le PSG pourrait encore faire des folies cet été à en croire Mauricio Pochettino.

En conférence de presse vidéo a la veille de la défaite du Paris Saint-Germain face au LOSC dans le Trophée des Champions, Mauricio Pochettino avait indiqué que le mercato du PSG n’était peut-être pas terminé. « On est constamment en train d’analyser la situation et d’évaluer des possibilités », avait déclaré l’entraîneur argentin. « Le club continue de travailler, avec la plus grande discrétion. Je suis très content du travail qui a été fait jusqu’à présent et on verra ce qui se passe ces prochaines semaines. »

Pour le moment, Paris a bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Certaines rumeurs évoquent des négociations très avancées avec la star de Manchester United, Paul Pogba. Mais depuis 48 heures, c’est surtout la piste Lionel Messi qui est dans tous les esprits. L’entraîneur argentin a-t-il trouvé les mots pour convaincre son compatriote de rejoindre l’aventure parisienne ?