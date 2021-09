D’après la presse italienne, les dirigeants du PSG auraient refusé de négocier avec Jorge Mendes cet été en vue du transfert de Cristiano Ronaldo.

Déterminé à quitter la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a finalement fait son grand retour à Manchester United. Un temps annoncé à l’affût en cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’avait finalement aucunement l’intention de s’offrir le quintuple Ballon d’Or.

D’après les informations de Sky Italia, Mauricio Pochettino et les dirigeants du PSG auraient même fait savoir explicitement à Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, qu’ils n’étaient pas intéressé par les services de CR7. L’agent du Portugais a donc évité une escale par Paris dans les derniers jours du mercato estival. Avec déjà Neymar et Lionel Messi dans son effectif, le PSG a mis toutes ses derniers cartouches dans le dossier Kylian Mbappé. L’objectif du club est toujours de garder et de prolonger le prodige de Bondy, dont le contrat expire en 2022.