Il est là. Le tant attendu Euro 2020 est là. Du 11 juin au 11 juillet, les nations qualifiées vont s’affronter dans 11 villes à travers toute l’Europe. Parmi les favoris, l’équipe de France, championne du monde. Voici la liste de Didier Deschamps by le Crédit Agricole.

Pour soutenir l’équipe de France et fédérer les amoureux du sport, le Crédit Agricole déploie le dispositif « Plus que jamais réunis grâce aux Bleus ». Se réunir au tour des Bleus c’est ce que le public attendait depuis maintenant 3 ans. Cet été, les supporters retrouveront l’émotion, le suspense et la joie des grand matchs. Prêts à vibrer à chaque arrêt d’Hugo Lloris ? À halluciner devant chaque dribble de Paul Pogba ? À crier après chaque but de Kylian Mbappé ?