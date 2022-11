Cet été, le Barça a sans aucun doute fait l’un des mercatos les plus impressionnants d’Europe. En plus des recrutements de Robert Lewandowski pour 45 M€, Raphinha pour 58 M€ et Jules Koundé pour 50 M€, les Catalans ont aussi fait de belles affaires avec les arrivées libres de Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso. Cependant, les Culés ne semblent pas vouloir s’arrêter là avec leur début de saison compliqué.

Joan Laporta, président du club catalan a déclaré : « Nous travaillons avec l’entraîneur, le secrétariat technique et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernale. Nous analysons les choses depuis un certain temps et nous allons améliorer l’équipe si nous en avons la possibilité. » Entre des départs à préparer, des joueurs à re-signer et des potentielles arrivées, le mercato d’hiver devrait continuer de faire rêver les Catalans. A l’inverse de nombreux autres clubs, le Barça sera obligé de vendre pour pouvoir ensuite acheter donc il semble d’abord logique de se pencher sur les départs de cet hiver avant de voir quels seraient les potentielles arrivées.

Frenkie de Jong et le Barça : « je t’aime moi non plus » ?

Si un départ doit avoir lieu cet hiver au FC Barcelone, c’est très probablement celui de Frenkie De Jong. Joueur de 25 ans bourré de talent avec un profil de titulaire dans quasiment tous les clubs d’Europe, le Néerlandais se retrouve à cirer le banc du Barca. En effet, avec 11 matchs disputé mais titulaire que sur 4 d’entre eux toutes compétitions confondues, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam commence à avoir des envies de départ. Bien que le joueur fût vraiment l’homme à tout faire du Barça la saison dernière, il se trouve que Xavi a fait un choix en préférant La Masia et Gavi plutôt que Frenkie De Jong. Lors du dernier mercato, le joueur était poussé vers la sortie mais a décidé de rester en acceptant de baisser son salaire mais aujourd’hui, avec le manque de temps de jeu qu’il connaît, il semble prêt à faire ses valises.

En Europe, beaucoup d’équipes rêvent d’accueillir le Néerlandais mais une seule semble assez déterminée pour dépenser les 70 M€ demandés par le FC Barcelone : Manchester United. Les Red Devils seraient en effet particulièrement enthousiastes à l’idée d’accueillir le joueur dans leurs rangs et rêve d’une association Frenkie de Jong – Casemiro pour leur milieu de terrain. Reste ainsi à voir si le joueur acceptera finalement de partir et si les Mancuniens seront prêts à mettre la même somme cet hiver que cet été, pour un joueur qui n’aura que très peu joué entre-temps.

Frenkie De Jong – Photo by Icon sport

Ancêtres, anciens coéquipiers de Xavi : c’est l’heure de partir !

Si le Barca peut déjà se libérer une certaine somme en laissant partir Frenkie de Jong à Manchester United, se libérer des gros salaires des joueurs légendaires du club pourrait encore plus apporter. En effet, existe-t-il plus coûteux que des joueurs en fin de carrière qui cire le banc à chaque match ? Gerard Piqué a pris sa retraite. D’autres pourraient être poussés vers la sortie. En effet, les anciens sont souvent ceux qui font aussi le plus de faute. Si cela semblait facile, en première partie de saison, de tirer sur Gerard Piqué, il ne faut pas oublier les pertes de balles occasionnelles de Sergio Busquets qui peuvent coûter très cher. Bref, il faut faire de la place et laisser partir les anciens pour une masse salariale plus légère.

Du côté des départs, on peut bien sur espérer que le grand sauveur David Beckam et son inter Miami récupèrera Sergio Busquets et Gerard Piqué. Les discussions sont apparemment déjà en cours et les deux partis seraient intéressés par un accord… Reste à voir si ces rumeurs sont réelles ! D’un autre côté, il faut aussi trouver des portes de sortie à Jordi Alba et Sergi Roberto, qui ne sont plus du tout présents dans les onze titulaires des Blaugranas. Xavi va donc essayer de refourguer ses deux joueurs à différents clubs d’Europe mais devra peut-être se contenter de garder les Espagnols dans la rotation.

Xavi n’aura donc pas eu d’attaches pour ses anciens coéquipiers et aura été très clair sur ses intentions. Même si Sergio Busquets reste certainement plus longtemps que ce qu’il devrait dans le onze type catalan, les autres n’ont absolument aucun traitement de faveur.

Kanté, Jorginho ou Gündogan : Toutes les arrivées libres que le Barca va négocier

Le chantier du Barca ne va pas s’arrêter à mettre de côté les joueurs indésirables. En effet, cet été le travail va aussi être de trouver les nouvelles têtes pour assurer les prochaines saisons. Pour ce faire, c’est au poste de milieu de terrain que Joan Laporta semble avoir trouvé plusieurs touches à 0 €.

D’abord, le milieu de terrain de 30 ans de Chelsea Jorginho semble être déjà dans des discussions très avancées pour rejoindre le FC Barcelone. L’Italien serait intéressé par cette idée et aurait déjà rejeté de nombreuses offres de prolongation de son club actuel. Selon Mundo Deportivo, les Blues auraient accepté l’idée que le joueur partira libre et ne semblent pas revenir à la charge avec de nouvelles offres. Tout semble alors ouvert à Laporta et sa clique pour négocier avec l’Italo-brésilien pour une arrivée libre lors du prochain mercato estival. Les Barcelonais sont les plus avancées sur ce dossier et devront passer la vitesse supérieure cet hiver pour ramener l’ex troisième au Ballon d’Or dans leurs rangs.

D’un autre côté, le nom de N’Golo Kanté fait trembler la planète football étant donné qu’il ne prolongera certainement pas du côté des Blues. En effet, le milieu défensif de 31 ans est miné par les blessures à Chelsea et ne parvient pas à trouver d’accord avec Todd Bohely pour une potentielle prolongation. Ainsi, tous les plus grands clubs d’Europe commencent à se pencher sur le dossier et si le Paris Saint-Germain semble être l’équipe la plus avancée, le FC Barcelone sera bien content de jouer les trouble-fêtes. Joan Laporta serait particulièrement conquis par le profil du joueur et compterait bien l’ajouter à ses rangs pour la saison à venir. Tout ce dossier va certainement s’emballer cet hiver et la bataille PSG – Barca risque de faire rage !

N’Golo Kante et Jorginho – Photo by Icon Sport

Si le départ de Sergio Busquets risque de laisser un énorme trou dans l’effectif du FC Barcelone, la direction catalane semble vouloir se préparer à toutes les options en cherchant différents pour prendre sa place. En plus des deux milieux de Chelsea, les Culés se penchent sur 3 autres noms à 0€ : Ikai Gundogan, Youri Tielemans et Naby Keïta. Si les trois joueurs arrivent en fin de contrat à l’été prochain, Youri Tielemans semble être celui qui a le moins de chance de prolonger dans son club actuel. En effet Leicester est actuellement dernier de Premier League et le milieu de terrain belge de 25 ans aura à cœur de trouver un club de classe mondiale pour lui ouvrir ses portes. Le FC Barcelone pourrait bien être ce club, et cela serait une particulièrement belle affaire pour Xavi et ses troupes.

Enfin, bien qu’il n’y ait pas grand-chose à compenser avec un départ de Gérard Piqué, le FC Barcelone devrait chercher un défenseur central pour renforcer son effectif. Il semblerait donc qu’Inigo Martinez de l’Athletic Bilbao soit la cible idéale. Solide et efficace, l’espagnol de 31 ans aura encore quelques saisons à haut niveau à offrir aux Blaugranas et pourrait donc signer en Catalogne gratuitement pour l’été prochain. Cependant, la concurrence sera rude sur le dossier et Laporta devra s’y pencher dès cet hiver s’il veut assurer le coup.

Barça have a verbal agreement with Iñigo Martinez, but will only sign him if he's recovered from his knee problems.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/Mt3KY5XO35 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 15, 2022

153 M€ dépensés l’été dernier, c’est pas assez pour les Culés !

Qu’est-ce que serait le FC Barcelone s’il ne dépensait pas une somme colossale à chaque fenêtre de mercato ? Cet été 153 M€ ont été dépensés et cela ne semble pas suffire à Joan Laporta et sa bande. En effet, avec des gros noms comme Bernardo Silva, Ruben Neves, Diogo Dalot ou Hugo Guillamon, les Blaugranas ne vont pas coffrer l’argent gagné par des potentielles ventes. Si De Jong part pour 70 M€ et des salaires se libèrent, tout risque d’être réinvesti dans l’un ou plusieurs de ces noms.

D’abord, le nom qui fait le plus parler en raison de son agent Jorge Mendes c’est celui de Ruben Neves. Absolument prodigieux du côté de Wolverhampton, le Portugais de 25 ans semble ne plus en pouvoir d’évoluer dans une équipe inférieure à son niveau et aurait des envies de départ. Parmi les prétendants, le FC Barcelone est tout en haut de la liste et serait particulièrement heureux d’accueillir le milieu de terrain dans ses rangs pour pallier le potentiel départ de Sergio Busquets. S’il était demandé 100 M€ cet été pour le joueur, il pourrait bien partir pour environ 50 M€ cet hiver. Belle affaire pour les Catalans, qui tiendrait peut-être un très bon remplaçant à Sergio Busquets.

Ruben Neves – Photo by Icon sport

Cependant, le Barça n’a pas perdu sa philosophie et compte bien aussi s’attaquer à des jeunes pousses talentueuses sur la prochaine fenêtre du marché des transferts. Il y a d’abord Hugo Guillamon (22 ans) de Valence, qui est particulièrement talentueux au milieu de terrain et qui formerait un triangle espagnol absolument formidable au FC Barcelone. Avec déjà quelques sélections, le joueur de Valence connaît bien Gavi et Pedri et pourrait bien finir par s’engager au Barça. Les dirigeants catalans n’hésiteront certainement pas longtemps à faire péter la clause de l’international espagnol s’ils parviennent à libérer les 50 M€ demandés. D’un autre côté, c’est Andrey Santos qui est aussi pisté. Milieu de terrain de Vasco da Gama au Brésil, le jeune joueur de 18 ans est très prometteur mais il est aussi pisté par le PSG. Une somme d’environ 10 M€ pourrait suffire pour les Catalans mais reste à voir s’ils auront confiance en la jeune pépite brésilienne.

Comment ne pas penser à Bernardo Silva pour les Barcelonais ? Après l’échec du transfert de cet été, les Catalans pourraient bien revenir à la charge pour le milieu offensif de Manchester City. Si on parlait d’offres aux alentours de 80 M€ cet été, la famille du joueur a finalement affirmé qu’aucune réelle offre n’avait été faite. Ainsi, le FC Barcelone n’avait peut-être pas les fonds nécessaires pour s’attirer les services du Portugais mais pourrait bien avoir cette somme avec les différents départs de cet hiver. Étincelant à Manchester City avec 2 buts et 4 passes décisives en 10 matchs de Premier League, les Culés vont devoir être convaincant pour attirer le joueur de 28 ans.

Son compatriote Diogo Dalot est aussi ciblé par le Barça, qui est à la recherche d’un défenseur droit titulaire. A 23 ans, le natif de Braga peine à convaincre du côté de Manchester United mais reste malgré tout titulaire indiscutable dans la défense d’Erik Ten Hag. D’une valeur de 28 M€ et sous contrat jusqu’en 2023, les Catalans vont peut-être chercher à s’attirer les services du joueur qui semble plus parti vers une prolongation en Angleterre qu’un départ. Cependant, Laporta et sa clique ont les arguments pour s’attirer le joueur et reste donc à voir si les Red Devils accepteront une vente avant de risquer le départ libre de leur défenseur droit.