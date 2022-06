Accusé en 2009 d’avoir été l’auteur d’un crash Lamborghini, Karim Benzema est innocenté, 13 ans, suite aux aveux de Rohff. Une affaire qui avait égratigné son image lors de son arrivée au Real Madrid.

Outre le football, Karim Benzema est un grand fan d’automobile et ne s’en cache pas. Une passion qui lui a parfois joué des tours et notamment lors de son arrivée au Real Madrid. En 2009, le Français a été accusé d’avoir été l’auteur d’un crash en Lamborghini. Un accident de la route causé lors de vacances à sur l’île de la Réunion qui avait suscité l’émoi et le critiques de la presse espagnole. Un bad buzz dont il aurait aimé se passer mais qui l’a suivi pendant de nombreuses années alors qu’il n’était pas à l’origine de ce crash. Un aveu formulé par Rohff.

« Ils cherchaient à savoir qui était le pilote. Je me balance aujourd’hui : c’était moi. On avait loué des voitures. On se titillait, on faisait la course. J’ai déboîté et on a touché un trottoir. Le pneu nous a dit Salam. On s’est enfui comme des lâches. Le matin on se réveille et on voit dans la presse « Qui conduisait la voiture?” C’est remonté partout cette affaire », a avoué Rohff au micro de Guillaume Pley.