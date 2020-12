Paul Pogba pourrait débarquer au PSG cet été. Mais même si cela semble une très bonne idée, Pierre Ménès pense qu’il y a mieux à faire.

Annoncé sur le départ à l’été 2021 par son agent, Paul Pogba fait tourner les têtes. Alors qu’il n’est plus vraiment titulaire indiscutable à Manchester United, le milieu français garde tout de même un jolie sur le marché des transferts. La Juventus notamment, ne serait pas contre le retour de son ancien joueur. Mais ce n’est pas tout puisque le PSG se serait également positionné sur Pogba. Dans son traditionnel Pierrot Face Cam sur Canal +, Pierre Ménès est revenu sur une potentielle arrivée du Mancunien à Paris.

Serait-ce une bonne idée ? « Non. Non, parce que Pogba est trop fragile. Et qu’en terme de fragilité, entre Verratti et Neymar, le PSG a déjà son lot. Ce n’est pas une question de niveau chez Paul, qui est excellent. Mais on a l’impression qu’il passe son temps à revenir. Il y a toujours un déficit de rythme, on l’a vu sur les trois matchs des Bleus. Le premier, en amical, c’était un désastre. Au Portugal, c’était super. C’est un investissement trop coûteux pour le PSG, enfin, avec trop de risques. »