Le LOSC a concédé ce mercredi soir un match nul contre le FC Séville (0-0), dans le cadre des phases de groupe de la Ligue des Champions. Le consultant Pierre Ménès s’est montré très sévère quant au jeu proposé par les Lillois.

« Quand tu ne veux pas te donner la peine de pousser tes actions, tu en arrives à ce rendu finalement très triste et je vous avoue que j’ai eu du mal à rester éveillé jusqu’au bout de la partie. C’est là qu’on se demande si Lille ne touche pas les limites de son niveau. Les Nordistes ont deux points en trois matchs, c’est mieux que lors de leur dernière phase de poule lors de laquelle ils n’en avaient pris qu’un seul en six matchs. C’est mieux mais cela reste insuffisant. Cela manque de talent et de prise de risque. », a déclaré le consultant sur sa plateforme.

« (…) il va falloir montrer autre chose, trouver d’autres ressources et surtout marquer plus de buts parce que pour l’instant, les Lillois n’en ont mis qu’un – et encore sur un coup franc sur lequel le gardien de Salzbourg avait fait une énorme boulette. Mais bon, il paraît que l’espoir fait vivre… »