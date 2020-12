L’Olympique Lyonnais peut viser le podium. Mais à la condition que Memphis Depay ne parte pas. Pour Pierre Ménès, l’avenir des joueurs de Rudi Garcia tient à ce joueur, qui serait impossible de remplacer s’il décidé de partir vers de nouveaux horizons…

« Lyon n’a pas de Coupe d’Europe cette année et avec l’effectif qu’a Rudi Garcia, le podium, ça me paraît la moindre des choses. Les matches de Lyon manquent parfois de maîtrise, notamment à Angers où les points étaient chanceux, mais contre Reims la victoire de l’OL ne souffre d’aucune discussion. Malgré tout, je pense que Lyon dépendra beaucoup de Depay. S’il part, il sera impossible de le remplacer par un joueur de niveau équivalent. Mais s’il reste, ça changera beaucoup la donne pour l’OL » a détaillé Pierre Ménès, consultant pour Canal+.

Mais l’avenir de Depay au sein de l’Olympique Lyonnais se semble pour l’instant pas scellé. En effet, le Néerlandais attise les convoitises des plus grands clubs européens, notamment du côté de l’Espagne et plus précisément du FC Barcelone.