Après avoir réalisé un carton plein contre Lorient à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1 (4-0), le LOSC de Christophe Galtier poursuit sur sa belle dynamique. Toutefois, il ne faut pas « s’enflammer » selon Pierre Ménès.

Le festival des Lillois continue en Ligue 1. La formation emmenée par Christophe Galtier n’a pas été surprise par la reprise du championnat après la trêve internationale. A domicile, les coéquipiers de Renato Sanches ont surfé sur leur belle lancée en écrasant les Merlus de Lorient (4-0). Dauphin du PSG, le LOSC ne se retrouve plus qu’à deux petits points au classement de l’ogre parisien, qui a subi une remontada cuisante face à Monaco (2-3).

Le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès est revenu sur la prestation des Lillois en soulignant la qualité de jeu proposée. « Une équipe de Lille pourtant diminuée a atomisé sans même forcer son talent une formation de Lorient d’une faiblesse et au comportement très inquiétant. Je ne vois pas comment les Merlus pourraient se maintenir avec un jeu aussi pauvre, notamment dans la transmission. À l’inverse de Lillois qui ont été impressionnants dans ce secteur de jeu, avec un jeu au sol d’une grand qualité et un bel esprit collectif en attaque, où tout le monde essaie de faire briller l’autre » écrit-il sur son blog.

Mais le journaliste sportif se veut prudent pour la suite. « Lille revient à deux points du PSG et a très bien préparé le match de jeudi face au Milan AC. Cette équipe est vraiment séduisante à voir jouer, même s’il ne faut pas non plus s’enflammer après cette victoire vu l’immense faiblesse de l’adversaire »

On attend déjà avec impatience le prochain Lille-PSG prévu le 20 décembre.