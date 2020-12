Pierre Ménès, consultant pour Canal+, n’est pas un grand fan des matches de Ligue 1 programmés à 13h par Téléfoot.

« La suite de cette 12e journée a commencé avec le match de 13 heures, qui soit dit en passant emmerde tout le monde. Les gens à table, les spectateurs quand il y en a et les joueurs. Mais bon, pour l’instant il faut respecter la programmation… Cela n’a pas empêché Lyon d’exploser une équipe de Reims d’un niveau extraordinairement inquiétant et qui n’a quasiment pas existé. L’OL a inscrit trois buts, une volée de Toko-Ekambi bien servi par Depay, une frappe contrée de Guimaraes et un piqué de Dembélé qui permet à l’attaquant lyonnais de retrouver enfin le chemin des filets et lancera peut-être une série. Evidemment, la tâche des lyonnais a été facilitée par l’expulsion de Cassama. Je ne comprends pas ceux qui disent qu’il n’est pas en position de dernier défenseur. Peu importe, son tacle est dangereux, effectué par derrière et aurait pu blesser Depay. Pour moi, le geste en soi mérite rouge », a indiqué le consultant de Canal+.