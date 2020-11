Après l’interview « massacre » d’Amandine Henry à propos de sa sélectionneure Corinne Diacre sur Canal +, Pierre Ménès a donné son avis sur la situation, dans sa chronique hebdomadaire Pierrot Face Cam. Et le consultant tire sur tout ce qui bouge.

Amandine Henry ne s’y attendait peut-être pas mais ses mots prononcés à l’encontre de Corinne Diacre, son entraîneure chez les Bleues, ont provoqué un raz-de-marée médiatique. Joueuses, joueurs, observateurs… tout le monde sort du silence. Et il était impossible que Pierre Ménès reste spectateur de la situation. Une fois n’est pas coutume, le consultant a dégainé une nouvelle fois sa sulfateuse en donnant son avis sur l’affaire Henry/Diacre dans sa traditionnelle chronique du Pierrot Face Cam. Et tout le monde en prend pour son grade, à commencer par les fans de football.

« Je lisais les réactions sur les réseaux qui disaient : « c’est un complot des Lyonnaises ». Les gens globalement ne s’intéressent pas au foot féminin mais ramènent quand même leur gueule avec des commentaires de ce genre alors qu’ils ne savent rien de ce qu’il se passe en équipe de France. Ils ne savent rien des rapports de Diacre avec ses joueuses. »

Le consultant de Canal + a ensuite enchaîné en s’en prenant directement à Noël Le Graët. Pour lui, le président de la FFF est en partie responsable des tensions au sein des Bleus. « Ca a pété bien avant en privé. Le problème c’est que Noël Le Graët ne veut rien avoir à voir. Vous savez comment on appelle Noel Le Graët à la fédération : « RAB » pour « Rien à branler » ! Les joueuses disent qu’elles n’en peuvent plus, qu’elles vont en sélection en reculant et qu’elles en repartent en pleurant. Et lui il s’en fout ! Il a décrété que c’était Diacre et ce sera Diacre jusqu’en 2022 ! »

Des propos fort qui devraient, eux aussi, faire réagir vivement dans les prochains jours.