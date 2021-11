Bien que les Bleus aient remporté largement leur match ce samedi soir contre le Kazakhstan (8-2) lors des qualifications de la coupe du monde, Pierre Ménès a trouvé à redire. Du moins, l’ex-consultant a pointé du doigt la performance d’Antoine Griezmann

« Jusqu’à son corner décisif pour Rabiot, il a été fantomatique », a d’abord écrit Pierre Ménès pour le site Pierrot Le Foot. « Pas un tir, pas une passe à part son coup du foulard… C’est trop peu, surtout face à un adversaire de ce calibre. Il doit faire plus. Et puis, qu’est-ce que c’est que ce positionnement ? Il n’a pas changé de position par rapport aux matchs de Ligue des Nations il y a un mois. (…) Il aurait pu (dû) laisser Kanté et Rabiot se démerder au milieu et jouer plus proche de Benzema et Mbappé. Alors, certains disent que Mbappé et Benzema ne jouent pas avec lui. Mais lui, il joue avec eux ? Il a fait une passe à Mbappé, qui a tiré sur le gardien et… c’est tout. Cela confirme ce que je dis et ce que je pense depuis des semaines : Griezmann n’arrive pas à s’intégrer ».

Puis Pierre Ménès a continué ; « Alors bien sûr, vous allez me dire : ‘Qu’est-ce que tu nous emmerdes, on a gagné 8-0 !’ Mais il sera trop tard pour s’émouvoir de ce ‘problème Griezmann’ quand les Bleus rencontreront des équipes plus fortes. Pendant ce temps-là, Mbappé et Benzema ont inscrit dix buts à eux deux lors des trois derniers matchs de l’équipe de France. »