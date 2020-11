Lors du match entre le PSG et Rennes, Canal+ a inauguré une nouvelle caméra, la « AIR CAM ». Une nouveauté qui a donné la gerbe à Pierre Ménès, consultant de la chaîne cryptée.

« Il y a un truc à voir avec vous les abonnés, c’est que vous êtes, en bons français qui se respectent, réfractaires à tout forme d’innovations. On est quand même dans un pays du : ‘C’était mieux avant’. En toute objectivité, j’ai eu un peu la gerbe en première mi-temps. C’est vrai que ça bouge. Cela rappelle furieusement FIFA, ce qui n’est pas pour me déplaire. En deuxième période, je m’y suis fait. Habib Beye et Jocelyn Gourvennec trouvaient qu’il manquait une ligne et qu’on avait pas une vue globale du match… (…). De toute façon, c’était un one shot. Mais sur la durée, on s’y fera même si je peux comprend que ça ait pu gêner pas mal de monde », a indiqué le consultant de Canal+ sur son blog.