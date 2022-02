Prêté avec option d’achat à Aston Villa. Une option qui vaut également pour Tottenham. Deux pistes privilégiées par le Brésilien qui ne veut pas remettre un pied au Barça.

Recruté pour 135 millions d’euros en janvier 2018 en provenance de Liverpool, Philippe Coutinho est considéré comme l’un des plus gros fiascos du FC Barcelone. Prêté à Aston Villa, le Brésilien de 29 ans évolue en Premier League, loin de la Catalogne. Une ligue qui lui plaît tout particulièrement. Fabrizio Romano affirme qu’il souhaiterait passer le reste de sa carrière en Angleterre. Un souhait retranscrit dans ses récentes déclarations.

« Il y a des moments où vous devez prendre des décisions, et l’un de mes plus grands rêves était de jouer pour Barcelone. A ce moment-là, j’avais une décision à prendre et je ne la regrette pas. Aston Villa ? Je suis très heureux. C’était un de mes souhaits, revenir jouer ici en Angleterre et jouer en Premier League une fois de plus. J’ai cette opportunité et je suis très heureux« , a confié Philippe Coutinho lors d’un entretien accordé à ESPN.