Non, ce n’est pas une erreur, comme l’ont cru les spectateurs du Parc des Princes. La musique de Phil Collins ne sera désormais plus utilisée pour l’entrée des joueurs !

Fabien Allègre, directeur de la diversification du vice-champion de France, a expliqué ce choix. « Que l’on soit très attaché à ce son, je l’entends, et notre volonté n’est pas de l’éliminer de tous nos matchs. Mais pourquoi ne pourrait-on pas avoir le Go West ou le Phil Collins lors de l’arrivée des joueurs pour l’échauffement ? J’ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui ont apprécié le morceau. On peut ne pas être d’accord, mais on échange. Et on fera des réglages. Mais n’empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé. Si on avait eu ce même raisonnement pour tout ce qu’on a fait depuis dix ans, à commencer par un des signes les plus importants qui est le maillot, on n’en serait pas là où on en est aujourd’hui. »