Emmanuel Petit, consultant RMC Sport, estime que Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, est le digne successeur de Lionel Messi et de Crisitiano Ronaldo.

Alors que Lionel Messi, actuellement au Paris Saint-Germain, et Cristiano Ronaldo, joueur de Manchester United, se rapproche de la fin de carrière, Kylian Mbappé, champion du monde 2018, est considéré comme le digne successeur des deux stars qui comptent 12 ballons d’Or (cinq pour Cristiano Ronaldo et sept pour Lionel Messi), comme l’explique Emmanuel Petit sur les ondes de RMC: « Pour moi, si ça peut lui permettre d’aller beaucoup plus haut et de nous faire rêver comme nous ont fait rêver des Lionel Messi ou des Cristiano Ronaldo pendant plus de 15 ans, je signe maintenant ! C’est son moteur, c’est ce qui lui permet de se réveiller tous les matins et d’avoir faim, d’avoir les dents qui rayent le parquet ! Ce sont ces gens-là qui font avancer le monde, ce n’est pas ceux qui regardent et qui estiment qu’il ne devrait pas dire ça. »

Hier soir, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la victoire, 5-0, des bleus contre l’Afrique du Sud en match amical. Il va faire son retour au Camp des loges pour préparer la réception du FC Lorient avec le Paris Saint-Germain en clôture de la 31e journée de Ligue 1.