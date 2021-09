Débarqué en Premier League cet été sur le banc de Crystal Palace après son limogeage à l’OGC Nice, Patrick Vieira vit une véritable renaissance. Le technicien français amène une nouvelle vision du football chez les Eagles ce qui n’est pas pour déplaire à Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha a accordé une interview à l’Evening Standard afin d’évoquer son début de saison. Tout sourire, il raconte une entame d’exercice novatrice sous la houlette de Patrick Vieira. Il estime que Crystal Palace n’est plus une équipe de contre attaque au bloc bas depuis l’arrivée du technicien français. Les Eagles ont d’abord connu un début de campagne lent après l’arrivée de l’ancien niçois à la place de l’historique Roy Hodgson, mais leur saison s’est réveillée la semaine dernière avec une victoire splendide, 3-0, sur Tottenham, leader en Premier League.

Patrick Vieira souhaite que son équipe joue dans un style plus offensif et Zaha pense que cela commence à prendre forme : « Cela montre que nous ne sommes pas seulement une équipe de contre-attaque, mais que nous pouvons aussi jouer en partant de l’arrière et surprendre les équipes avec notre jeu offensif. De toute évidence, nous avons montré que nous sommes en train de nous améliorer. J’ai l’impression que nous progressons match après match. Nous jouons bien et mieux, les buts vont finir par arriver. » Un état d’esprit à afficher dès le weekend prochain face à l’ogre Liverpool.