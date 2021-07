L’Euro 2020 désormais terminé, il faut maintenant se replonger dans le football de clubs avec le mercato estival. Un mercato qui ne bouge pas beaucoup au Real Madrid et pour cause, le coronavirus a fait de gros dégâts financiers.

Il y a quelques heures, le Real Madrid a communiqué ses pertes liées à l’épidémie du coronavirus. Depuis mars 2020, le Real Madrid a vu ses revenus baisser de 300 millions d’euros, conséquence notamment de l’absence de ses supporters au stade. Pour pallier à ces pertes, la Maison Blanche a diminué de 10 % le salaire de ses joueurs et des principaux membres de sa direction. Bonne nouvelle car cette période a tout de même permit au club de diminuer sa dette et d’être aujourd’hui à 46 millions au lieu de 240 en début d’exercice. Enfin, le vice-champion d’Espagne 2021 dispose de capitaux propres de 534 millions d’euros et d’une trésorerie de 122 millions d’euros, un bilan arrêté au 30 juin 2021.