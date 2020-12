Barré la concurrence au Real Madrid, Isco pourrait découvrir la Premier League dès cet hiver.

Relégué sur le banc de touche du Real Madrid depuis le début de la saison, Isco ne devrait pas faire de vieux os à Madrid et quitter le club dès cet hiver. Notamment pisté par la Juventus Turin depuis un peu plus d’un an, l’Espagnol de 28 ans pourrait avoir une touche en Premier League d’après les informations du journaliste de Sky Sports, Fabrizio Romano. Dans la dernière édition de son podcast Here We Go, Romano précise d’ailleurs qu’Isco serait un grand fan du coach des Citizens. « C’est le rêve d’Isco de jouer pour Pep. C’est un joueur parfait pour le style de jeu de Guardiola. » Reste à savoir si l’ancien boss du Barça répondra à son appel du pied.

Lié avec le club Merengue jusqu’en 2022, Isco veut surtout prendre la fuite pour retrouver du temps de jeu et s’assurer une place de titulaire dans le onze de Luis Enrique pour le prochain Euro. Cette saison, il a disputé à peine trois rencontres en tant que titulaire sous les ordres de Zinedine Zidane.