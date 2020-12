Le mercato hivernal approche et avec lui les rumeurs affluent. Alors pour ne pas être perdu, la rédaction de Sport.fr vous propose les trois plus belles. Et pour bien suivre l’actualité sportive, Pep Guardiola veut miser gros sur ce joueur du Real Madrid, Olivier Giroud vers l’AC Milan et Cristiano Ronaldo pourrait débarquer à Manchester United.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les meilleures rumeurs des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : barré par la concurrence, Isco pourrait quitter le Real Madrid dès cet hiver. Relégué sur le banc par Zinedine Zidane, le milieu Espagnol serait dans les petits papiers du Manchester United.

Numéro 2 : selon la presse italienne, l’AC Milan souhaiterait faire venir Olivier Giroud en Italie. Après son quadruplé en Ligue des Champions cette semaine, sa côte pourrait monter encore un peu.

Numéro 3 : d’après Fox Sports, Cristiano Ronaldo pourrait débarquer à Manchester United dés cet été. Un petit peu de nostalgie, ça fait du bien aussi.