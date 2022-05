Face aux médias ce vendredi, Pep Guardiola n’a pas hésité à recadrer Dimitar Berbatov et Patrice Evra.

Pointé du doigt pour son « manque de personnalité » après l’élimination de Manchester City face au Real Madrid (4-3, 1-3) en demi-finale de Ligue des champions, Pep Guardiola a profité de son passage en conférence de presse vendredi dernier pour régler ses comptes avec quelques-uns de ses détracteurs parmi lesquels les anciens Red Devils Dimitar Berbatov et Patrice Evra.

« C’était notre même caractère et cette même personnalité lorsque nous avons perdu à Madrid dans les deux ou trois dernières minutes. Les anciens joueurs spécialistes comme Berbatov, Seedorf et Patrice Evra, et ce genre de personne n’étaient pas là. J’ai joué contre eux, et je n’ai pas vu ce genre de personnalité quand je les ai détruits, quand on les a détruits, en finale de Ligue des Champions contre Manchester United. »