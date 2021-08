En réponse aux critiques de Jürgen Klopp sur les clubs « qui n’ont pas de limite » sur le plan financier, Pep Guardiola a défendu le modèle de Manchester City.

« Certains propriétaires de club veulent faire des bénéfices, les nôtres ne veulent pas en faire. (…) Avant il n’y avait qu’un ou deux clubs. Maintenant il y a Chelsea avec (Roman) Abramovich et notre club avec heikh Mansour. Ils veulent dépenser dans le football. Quel est le problème ? On est dans les limites du fair-play financier et si nos adversaires pensent le contraire, ils peuvent porter plainte. (…) Dans notre club, les propriétaires ne veulent pas perdre d’argent, bien sûr, mais ils veulent aussi dépenser, alors on peut le faire », a déclaré l’Espagnol.