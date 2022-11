Alors que l’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a taillé Pep Guardiola sur son égo, l’entraîneur de Manchester City lui a répondu. De manière ironique, Guardiola s’est défendu et n’a pas été tendre.

« Il a raison, il a tout à fait raison. Dans ce club, dans cette équipe, mon ego est au-delà de toute autre personne, de chaque joueur.Je n’aime pas quand Erling marque trois buts, et tous les temps forts sont pour lui. Je suis tellement jaloux ! Franchement, trop jaloux ! J’ai dit Erling : « s’il te plaît, plus de buts, sinon les journaux ne parleront plus de moi, et juste de moi. » Il a raison, il me connaît parfaitement. Il peut écrire un autre livre. »

Sympa l’ambiance…

