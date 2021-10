Grand amoureux du football, le coach de Manchester City a particulièrement apprécié la prestation de ses hommes hier à Liverpool.

De passage en conférence d’après-match, Pep Guardiola a félicité Liverpool pour son gros match ce dimanche qui nous a offert un spectaculaire 2-2 entre les deux cadors de Premier League.

« La Premier League est le meilleur Championnat du monde. Alors oui, quel match ! Félicitations Liverpool. Les deux équipes ont été honnêtes, elles voulaient gagner, essayer et jouer, donc c’était vraiment bien. J’ai toujours pensé, en tant que joueur et entraîneur, que la façon dont ton équipe joue en perdant est le moyen de montrer que c’est une grande équipe. La façon dont nous avons perdu à Paris (0-2) me montre que nous sommes une bonne équipe et la façon dont nous avons fait match nul aujourd’hui me montre que nous sommes une bonne équipe. Dans les bons moments 3-0, 4-0, tout le monde joue bien, et 4-0, 5-0, tout le monde réalise une bonne performance. C’est dans les mauvais moments qu’il faut franchir le pas. Ce n’était pas facile aujourd’hui après Paris. La façon dont nous avons joué là-bas était géniale, mais nous avons perdu le match. Et la façon dont nous avons joué ici en première mi-temps, d’être menés 1-0 puis 2-1 et d’être toujours là… C’est assez bien. Cela ne vous donnera pas un gros Championnat, cela vous donnera peut-être des résultats, mais la satisfaction est immense. »