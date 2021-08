Qui a dit que la vie de footballeur professionnel était faite de sacrifices ?

En phase de reprise et toujours pas opérationnels pour jouer en compétition, Neymar et Lionel Messi n’étaient pas du voyage à Brest, vendredi soir, où le PSG s’est imposé 4-2. En ont-ils profité pour parfaire leur préparation physique ? Pas vraiment… Le Brésilien et l’Argentin ont passé le week-end en Espagne. Ils ont notamment dîné avec leur ancien coéquipier au Barça, Luis Suarez, reformant le temps d’un repas la légendaire « MSN »…

Au fait, aux dernières nouvelles, Messi et Neymar ne seront toujours pas opérationnels pour la prochaine rencontre de Ligue 1…