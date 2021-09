Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain aux Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé a répondu à une question, regrette-t-il d’être parti alors que le PSG vient de recruter Lionel Messi ?

« Il n’y a aucune frustration. On sait tous que Messi est une légende, mais ce n’est pas parce qu’il vient que je dois forcément jouer. Je suis jeune, j’ai beaucoup d’ambition, et je suis venu à Bordeaux pour gratter des minutes. Je préfère jouer à Bordeaux plutôt que de regarder Messi et ne pas jouer. Ce n’est pas grave non plus de ne pas l’avoir croisé à Paris. Ici aussi il y a des grands joueurs. Notamment Laurent Koscielny dont je suis très fan. » A-t-il annoncé celui qui est présent dans le groupe des Girondins de Bordeaux, qui affronte l’OM ce dimanche soir.