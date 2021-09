Pelé a de nouveau été admis à l’hopital, suite à son opération d’une tumeur « suspecte au colon ». Mais aujourd’hui, la fille de l’ancienne légende du football a donné de ses nouvelles rassurantes.

« C’est le scénario normal de convalescence pour un homme de son âge. Après une opération comme celle-là, parfois, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Hier, il était fatigué et il a fait un pas en arrière. Aujourd’hui, il a fait deux pas en avant (…) Il se remet bien, dans des conditions normales, c’est promis! », a écrit sa fille Kely Nascimento sur Instagram, légendant une photo d’elle et de son père.

Sur la photo, Pelé porte une doudoune sur son lit d’hôpital, ce qu’elle a aussi expliqué. « Cette photo a été prise à l’instant. Il porte une doudoune parce qu’il est de Santos et le froid de Sao Paulo le dérange (…) Il y a beaucoup d’angoisse dans le monde de nos jours et nous ne voulons pas en rajouter ».