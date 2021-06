Les Pays-Bas s’imposent contre la Macédoine du Nord (3-0) et terminent la phase de groupe à la tête à la première place du groupe C. le capitaine, Georginio Wijnaldum refuse l’excès de confiance.

Double buteur lors de la victoire 3-0 des Pays-Bas contre la Macédoine du Nord, les oranges terminent de la meilleure façon possible la phase de groupe de cet Euro. Malgré les 3 victoires en autant de matchs, Georginio Wijnaldum ne souhaite s’enflammer : « C’est toujours difficile jouer un match qu’on dit sans enjeu. Vous avez pu voir que lors du premier acte, on jouait parfois avec trop de facilité, alors nous devions faire des mètres en plus. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, mais contre de meilleurs adversaires, on sera immédiatement punis. » Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain compte 77 sélections pour 23 buts marqués.