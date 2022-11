La Coupe du monde au Qatar arrive à grands pas (du 20 novembre au 18 décembre). On fait le point sur les forces en présence. Les Oranjes peuvent-ils remporter le premier titre de leur histoire dans le désert ? Eléments de réponse.

Historiquement, l’équipe des Pays-Bas est probablement l’une des plus plaisantes à voir jouer. Mis en avant sur la scène internationale avec le splendide Johan Cruyff, et les finales perdues en 1974 et 1978, les Oranjes auront, une fois de plus, un coup à jouer pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Guidés par un effectif de jeunes joueurs très prometteurs mais aussi de tauliers très solides, les Pays-Bas vont nous faire rêver pendant ce Mondial. Entre performance grandiose pour un pays historique du football et effectif pétillant, il est ainsi particulièrement intéressant de se pencher sur le potentiel du pays des tulipes pour cette Coupe du monde.

L’heure pour les Oranjes d’écrire leur légende

Lors de cette coupe du monde au Qatar, les Pays-Bas auront l’occasion d’écrire l’histoire. En effet, malgré la première défaite contre la Turquie lors des qualifications pour la Coupe du monde (2-4), les Pays-Bas n’ont ensuite plus connu la défaite en empochant sept victoires et deux matchs nuls. Ils sortent donc des qualifications avec une première place, et se retrouveront dans un groupe où ils sont favoris, avec le Sénégal, l’Équateur et le Qatar. Dès lors, tout semble sourire aux Pays-Bas, qui devraient sortir de cette phase de poules sans trop de difficulté.

Alors, qu’est-ce qui attend les Oranjes après la phase de groupes ? S’ils s’en sortent premiers, ils retrouveront l’équipe deuxième du groupe B qui sera un adversaire plutôt simple pour les Néerlandais, probablement le Pays de Galles ou l’Iran… Derrière, les matchs se compliqueront puisque c’est probablement l’Argentine que les Pays-Bas affronteront en quart. Néanmoins, il faudra faire ses preuves contre les plus grandes pour écrire l’histoire. Avec 3 finales atteintes, dont une en 2010, le Pays des tulipes n’a jamais remporté le précieux titre. Cette année pourrait être la bonne pour les hommes de Louis Van Gaal, qui n’a pas encore connu la défaite depuis qu’il est nommé sélectionneur en 2021.

Ainsi, les Oranjes auront la chance d’écrire l’histoire, et ils auront toutes les cartes en mains, face à des adversaires abordables pour se lancer dans la compétition avant d’affronter les plus grands.

Arbre Mondial au Qatar 2022 – Franceinfo Sport

Un effectif qui fait pâlir les plus grands

Si le sélectionneur Louis Van Gaal est doté d’une expérience folle, avec des clubs prestigieux dirigés (Ajax, Barcelone, Bayern, Manchester United), tout indique qu’il aura de précieux joyaux dans ses mains pour guider la sélection vers la victoire.

Virgil Van Dijk, le taulier : Crack absolu de Liverpool et qualifié comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde depuis quelques années, Virgil Van Dijk est le capitaine et défenseur indiscutable de cette sélection. Toujours aussi décisif malgré une légère perte de vitesse ses derniers mois, le défenseur central de 31 ans aura une chance de parfaire son palmarès déjà bien rempli en y rajoutant une coupe du monde.

Frenkie de Jong, le moteur : A 25 ans, Frenkie de Jong n’est plus le titulaire indiscutable du FC Barcelone. Cependant, le Néerlandais convînt beaucoup par ses prestations et montre à chaque fois son plus beau visage avec les Oranjes. Véritable métronome dans le jeu, entre apport défensif et offensif, le milieu de terrain Catalans aura l’occasion de faire ses preuves et de retrouver sa place comme l’un des meilleurs du monde à son poste.

Coddy Gakpo, le crack du PSV : Les Pays-Bas possèdent sans aucun doute l’un des meilleurs viviers de talents du monde. En effet, tous les jeunes joueurs d’Eredivisie ont des potentiels absolument dantesque et les centres de formations hollandaises sont d’une efficacité rare. Coddy Gakpo en est une pure production, du haut de ses 23 ans, il est actuellement en train d’exploser l’Eredivisie. Avec 13 buts et 14 passes décisives en 21 rencontres, il faudra suivre de près les performances du feu follet hollandais lors de cette coupe du monde.

Virgil van Dijk and Cody Gakpo – Photo by Icon sport

Avec cet effectif exceptionnel, les Néerlandais peuvent-ils aller au bout ? Les Pays-Bas ont une poule abordable pour monter en puissance, avant un choc probable face à l’Argentine en quarts de finale. Faire le plein de confiance à ce stade de la compétition serait un tremplin magnifique pour la dernière ligne droite. Tous les ingrédients d’un immense exploit…