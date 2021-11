C’est la trêve internationale et qui dit trêve internationale dit Equipe de France. Malgré les performances exceptionnelles de Dimitri Payet ces derniers, temps le sélectionneur des Bleus n’a pas jugé bon de le convoquer.

Dans un entretien donné à l’émission dominicale Téléfoot, Didier Deschamps a rebondi à la non-sélection du footballeur de 34 ans. « Il a eu une belle période avec nous. Chaque joueur qui a un jour eu un rôle important aura toujours une grosse frustration s’il a un rôle moindre aujourd’hui. C’est difficilement vivable pour le joueur concerné. » Auteur avec le club des Bouches-du-Rhône de six buts et deux passes décisives en dix matchs de Ligue 1 depuis le début de l’exercice 2021-2022, l’ancien Stéphanois n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis le 11 octobre 2018 et un match amical contre l’Islande (2-2), pour un bilan de 38 sélections et 8 buts.