Pour Rothen, l’OM doit voir cette Coupe de France comme sa seule opportunité de décrocher un trophée cette saison.

Face à Montpellier demain soir (21h) en huitième de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille aura gros à jouer. Selon Jérôme Rothen, consultant sur RMC, ce sera peut-être la dernière chance pour Dimitri Payet de remporter un trophée avec le club phocéen.

« Je pense que Marseille doit tout miser sur la Coupe de France. Tout miser sur ce week-end et ne pas mettre le championnat ou l’Europa de côté. Quand tu t’appelles l’OM, tu dois être sur toutes les compétitions. La dynamique est importante pour attaquer la dernière ligne droite. (…) Pour moi une bonne saison, c’est gagner un titre et pas seulement aller en Ligue des champions. Pour moi, c’est logique au vu de l’effectif de l’OM. Tu ne peux pas dire qu’un podium ferait une saison réussie. Quand tu finis ta carrière tu regardes ce que tu as gagné. Dimitri Payet est un grand joueur, je ne dis pas le contraire, mais je suis désolé, quand tu regardes son palmarès, c’est zéro. Il va finir sa carrière avec des regrets. »