Dimitri Payet l’avoue lui-même, il est plus à l’aise pour faire les centres que pour les réceptionner.

Invité cette semaine par la LFP dans un live organisé sur Twitch, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet en a profité pour évoquer son très gros point faible : le jeu de tête.

« J’ai dû en mettre un en professionnel. C’était contre Nice à la maison. J’en ai mis à l’entraînement, mais sans défenseur c’est plus simple. Le jeu de tête, c’est vraiment une catastrophe. Je suis plutôt là pour jouer les 2es ballons. Le jeu de tête pour moi, c’est catastrophique. Je pense que c’est une question de timing. Il y a des petits joueurs… Celui qui me surprend le plus, c’est Griezmann. Il est tout petit mais il a un timing incroyable. Il met des tonnes de buts de la tête. Moi je préfère être au centre. »