L’AS Roma, championne en titre de la Conférence League, a fait une proposition pour signer l’attaquant argentin Paulo Dybala, qui a été libéré par la Juventus.

Selon La Gazzeta dello Sport, la Roma a proposé un contrat de trois ans à l’attaquant argentin, libre de la Vieille Dame, mais l’attaquant argentin a demandé quelques jours pour répondre. Selon le quotidien italien, l’une des raisons pour lesquelles Dybala a demandé du temps pour répondre est qu’il veut jouer la Ligue des Champions et, dans ce cas, l’Inter reprendrait l’avantage dans la course à l’argentin.

La Gazzeta dello Sport a également rapporté que La Joya avait des demandes de Barcelone, de l’Atletico Madrid et de Tottenham, mais que son désir est de rester en Italie et que l’Inter aurait les meilleures chances de garder l’attaquant car ils jouent la prochaine Ligue des champions, ce qui est d’une importance capitale pour Dybala. Le journal italien affirme que l’Inter offrirait un contrat jusqu’en 2026, et un salaire de six millions d’euros par an à l’ancien de la Juventus, mais pour cela, les Chiliens Arturo Vidal et Alexis Sanchez devraient d’abord partir.