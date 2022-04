La Juventus et Paulo Dybala vont mettre fin à leur collaboration la saison prochaine. L’Argentin va quitter le Piémont libre et aujourd’hui, plusieurs clubs sont dans le coup pour acquérir l’ancien joueur de Palerme. Une arrivée en France, au Paris Saint-Germain ne semble pas impossible.

Célèbre agent français, Yvan Le Mée a évoqué cette histoire et il pense que le PSG est largement en mesure de s’attacher les services de la Joya pour la saison prochaine. Il pense que Paris serait un club intéressant pour le sud-américain qui n’a jamais réussi à porter la Juventus à son meilleur niveau. « Dommage pour Paulo et la Juve. C’est un grand talent, souvent décisif, mais ces deux dernières années, il a été malchanceux au niveau des blessures. Cristiano Ronaldo, Messi et Mbappé sont toujours sur le terrain, mais il a raté plusieurs matchs. Je vois Dybala à l’Inter ou au PSG, avec Messi, parce que ce sont deux clubs qui sont toujours très actifs sur les joueurs sans contrat », a estimé le représentant de Ferland Mendy pour ‘Tuttosport.’ Pour le moment, l’Inter Milan ou encore l’Atletico Madrid se sont renseignés sur la situation du capitaine turinois qui n’a pas renouvelé avec les Bianconeri.