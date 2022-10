Englué dans des affaires extra-sportives et victime d’une blessure, Paul Pogba va renaître de ses cendres.

Opéré du ménisque le mois dernier, Paul Pogba poursuit son processus de réathlétisation du côté de la Juventus Turin. Une blessure additionnée à de graves problèmes extra-sportifs qui ont particulièrement gêné son retour sur le Piémont. Des malheurs désormais derrière lui selon les propos de Rafael Pimenta, sa conseillère : « Le cauchemar est désormais terminé. Paul sera le nouveau leader de la Juventus très bientôt. Paul arrive à surmonter les difficultés avec une force incroyable et avec beaucoup d’optimisme. »

« Il est enthousiaste. Le super pouvoir de Paul est de surmonter les difficultés avec une force incroyable et beaucoup d’optimisme. Il y a quelques semaines, il m’a dit : ‘Rafaela, ça suffit. Je ne veux plus penser à rien, je me concentre sur mon genou et ma guérison, parce que je veux rejouer’. Et c’est ce qu’il a fait : Je suis sûr qu’il n’a plus écouté personne et qu’il n’a plus rien entendu, car il est capable de se couper du monde et de se concentrer sur un seul objectif », a-t-elle déclaré dans les colonnes de Tuttosport. De bon augure pour la Juventus Turin, qui espère enregistrer le retour de son milieu de terrain dès le 6 novembre prochain avec une confrontation avec l’Inter Milan, ainsi que pour les Bleus à un mois du Mondial au Qatar.