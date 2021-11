Le milieu de terrain français ne devrait pas prolonger son aventure mancunienne. Plusieurs clubs européens dont le Real Madrid, la Juventus et le PSG sont intéressés.

Où va atterrir Paul Pogba ? En tout cas, il ne devrait pas rester du côté de Manchester United. Selon le Manchester Evening News, le milieu de terrain français n’a pas montré la moindre envie de prolonger son aventure dans le club mancunien. Il pourrait donc quitter Old Trafford gratuitement à l’expiration de son contrat l’été prochain.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le joueur de 28 ans donnerait la priorité à un retour du côté de la Juventus. Le quotidien italien précise : « Les contacts se font de plus en plus fréquents et sont de plus en plus fructueux » entre les deux parties. Autres clubs sur la piste de l’international français, le PSG mais aussi le Real Madrid. The Manchester Evening News indique même que la femme de Paul Pogba, Maria Zulay (bolivienne), privilégierait un départ vers un pays hispanophone. Selon El Nacional, le milieu de Manchester United pourrait se laisser convaincre par le projet madrilène.